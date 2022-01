Tonfo Casteltermini contro il Cus, Cordaro: “Sconfitta meritata, fatto l’opposto di quello che avevamo preparato”

Una brutta battuta d’arresto quella che ha avuto quest’oggi il Casteltermini che al Centro Universitario di Palermo perde per 2-0 la sfida per la salvezza contro il fanalino di coda Cus al termine di una partita nella quale i granata non sono riusciti a controbattere ai biancogiallorossi pagando dazio. A rendere ancora più complicato il quadro l’espulsione per doppio giallo al neoacquisto Montalbano e gli infortuni di Bucceri e Faye.

Mariano Cordaro, allenatore-giocatore del club granata nel commentare la partita non cerca nessuna scusante: “Semplicemente la sconfitta è meritata -afferma ad AgrigentoNotizie - ed è figlia di quanto non abbiamo fatto in campo. Il Cus ha meritato di vincere perché pur essendo una squadra giovane è sempre stata in partita: sono arrivati sempre primi sulle seconde palle, hanno avuto voglia di vincere e l’hanno portata a casa meritando. Non posso dire lo stesso dei miei che hanno paradossalmente avuto un’involuzione importante rispetto alla partita contro Castellammare, persa 3-0 con due gol presi alla fine ma in cui siamo rimasti in gara per un’ora creando moltissime occasioni con un approccio importante”.

L’allenatore del Casteltermini sottolinea come sia stato sbagliato l’atteggiamento in partenza da parte della squadra: “Ci può stare l’errore -spiega - e l’inesperienza ma la mancanza di impegno, voglia e amore per questo sport va al di fuori degli schemi e delle tattiche. Abbiamo preparato la partita sulla carta benissimo: mercoledì ero andato a vedere anche il Cus contro Monreale, partita che non meritava di perdere perché pur squadra giovane ha un’idea di gioco importante, si impegnano e non mollano. Noi oggi non ci siamo presentati con l’atteggiamento giusto, eravamo rinunciatari e abbiamo fatto l’opposto di quello che avevamo fatto durante la settimana”.

Cordaro nell’analizzare la situazione complessiva indica poi quella che sarà la via maestra che la squadra dovrà seguire nel futuro: “Se a questi livelli non ci si mette la passione - conclude - difficilmente si possono ottenere grandi risultati ed è un peccato perché in questo gruppo ci sono elementi di valore ma questo va dimostrato la domenica in campo. Se non succede si perde, a prescindere dall’avversario. Oggi mi aspettavo una reazione importante e così non è stato. Poi che gli episodi non siano mai a favore purtroppo è vero: subiamo gol su calcio di rigore e poi un doppio giallo doppio giallo ma il punto non è quello. Dobbiamo solo lavorare e cercare di recuperare terreno il più possibile. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata ma sono fiducioso: o si cambia rotta o si cambia tutto. Non aspetteremo nessuno: chi avrà voglia di sudare la maglia sarà a casa sua, in caso contrario provvederemo a cambiare quanto necessario”.