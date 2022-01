Eccellenza Girone A: risultati e classifica della diciassettesima giornata

Si è da poco conclusa la diciassettesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno che per le agrigentine nel complesso è agrodolce, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta: rinviata a mercoledì la sfida tra Sciacca ed Enna.

In alta classifica il Canicattì consolida la sua leadership battendo a Ravanusa per 2-0 il Mazara: l'Akragas tiene la scia con il successo nello scontro diretto contro la Nissa. I biancazzurri sono al momento secondi in attesa del recupero del Misilmeri. Pareggia invece la Pro Favara nello scontro esterno contro il Castellammare. Caduta pesante invece per il Casteltermini che a Palermo cede il passo al Cus nello scontro diretto per la salvezza. Qui sotto la panoramica completa:

I risultati

Parmonval-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-1 (giocata ieri)

Akragas-Nissa 1-0

Cus Palermo-Casteltermini 2-0

Canicattì-Mazara 2-0

Castellammare-Pro Favara 0-0

Don Carlo Misilmeri-Monreale (rinviata a mercoledì)

Enna-Unitas Sciacca (rinviata a mercoledì)

Mazarese-Dolce Onorio Marsala 2-4

La classifica

Canicattì 39; Akragas 33; Misilmeri* 31; Nissa 28; Enna**, Marineo, Castellammare 27; Mazarese, 26; Pro Favara* 25; Mazara 23, Sciacca* 22; Parmonval 18; Casteltermini, Monreale*12; Marsala 9; Cus 8.

*una partita in meno

**due partite in meno