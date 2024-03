Canicattì, Pidatella dopo il derby: "Punto importante, accorciamo la distanza dall'obiettivo"

"Un ottimo punto, contro un avversario che nella ripresa ci ha messo sotto: conoscevamo le difficoltà della gara, la classica partita dove chi sbaglia paga al primo errore. Un pareggio che ci avvicina al nostro obiettivo e accorcia ancora le distanze".

Appare soddisfatto, dopo il pari nel derby contro la Sancataldese, Orazio Pidatella: il tecnico biancorosso ha analizzato la sfida dopo il triplice fischio.

"La Sancataldese ha fatto un'ottima gara - ha esordito - nel secondo tempo soprattutto ci ha messo in difficoltà. Non siamo ancora salvi, il calcio è imponderabile: sino a quando non ci sarà la matematica non diremo mai che siamo salvi. Serve rispettare la maglia che si indossa, non mi avventurerò in percentuali relative alla salvezza. Abbiamo gestito male alcune ripartenze - ha concluso - potevano portare a delle occasioni interessanti. Parlare di tranquillità per noi è utopia, non possiamo rilassarci mai: dobbiamo affrontare le gare con la giusta ferocia".