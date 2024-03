Canicattì, Pidatella contento per il pareggio: "Non era semplice, i ragazzi non mollano mai"

"Non esistono partite dove non si possono fare punti: abbiamo osato, ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa un pareggio".

Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, torna sul pari ottenuto in trasferta contro il Real Casalnuovo: la squadra ci ha creduto sino alla fine.

"I ragazzi non mollano mai - ha esordito Pidatella - questa voglia è stata premiata. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, abbiamo anche osato e siamo stati premiati. Non parlo dell'operato dell'arbitro, non l'ho mai fatto perchè considero questo tipo di argomentazioni degli alibi. Non era facile tenere a bada il Real Casalnuovo, nel secondo tempo abbiamo cercato ampiezza come spesso accade e siamo stati più pericolosi. La fase di non possesso è stata ottima - ha concluso - siamo cresciuti tanto anche nel giro palla contro una squadra che è molto abile nel farla girare".