Canicattì, oggi giornata di sosta per i biancorossi: Pidatella però chiede ai suoi di non abbassare la guardia

Turno di riposo forzato dal calendario per il Canicattì. In questa domenica di stop, però, ci pensa Orazio Pidatella a tenere alta la concentrazione del gruppo. Il tecnico biancorosso ha rilasciato, ai microfoni del club, una breve intervista nella quale invita i suoi a non abbassare la guardia.

“La giornata di sosta ci permette di rifiatare a livello fisico - ha esordito Pidatella - siamo convinti che non ci si possa mai rilassare in un campionato dove esistono tante insidie. Ad essere sinceri, però, ci interessa poco delle altre partite perché sappiamo che tutto dipende da quello che saremo capaci di fare noi. E per essere in questa condizione abbiamo lottato, abbiamo lavorato: nulla avviene per caso. Conosciamo gli impegni che ci aspettano prima della prossima sosta - ha concluso - sono due scontri diretti e sappiamo bene che, se non li affrontiamo nella giusta maniera, possiamo ritrovarci con niente nelle mani ed è un lusso che noi non possiamo permetterci”.