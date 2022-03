Canicattì contro la Mazarese per fare un altro passo verso la D: Bonfatto convoca 20 giocatori

A una settimana dal derby pareggiato contro l'Akragas la corazzata Canicattì torna in campo domani alle 15 al Saraceno per il recupero della sfida contro la Mazarese, originariamente in programma il 12 marzo e rinviata per il focolaio Covid che ha colpito i giallorossi nelle settimane scorse. Per i biancorossi, imbattuti da 14 partite, vincere significherebbe fare un altro importante passo verso la Serie D.

In vista della sfida di domani il tecnico Bonfatto ha convocato 20 giocatori: i biancorossi dovranno fare a meno degli squalificati Morana e Privitera e del lungo degente Galluzzo. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Barbagallo, Guddo

Difensori: Tedesco, Di Mercurio, Pettinato, Toledo, Raimondi, Baiata

Centrocampisti: Treppiedi, Biondo, Prezzabile, Scopelliti, Caternicchia, Garufo

Attaccanti: Iezzi, Iraci, Matera, Gueye, Celin, Tomasino