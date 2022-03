Il Canicattì espugna Mondello, Bonfatto: “Vinto contro una grande squadra, siamo proiettati al derby”

Una vittoria tanto difficile quanto fondamentale quella ottenuta ieri dal Canicattì, che a Palermo contro la Parmonval è riuscita a imporsi di misura per 2-1 su un campo ostico al cospetto di un avversario che si è reso pericoloso e che avrebbe meritato sicuramente di non perdere. A fine partita il tecnico Lillo Bonfatto è soddisfatto per un successo fondamentale in vista del derby di mercoledì contro l’Akragas, che potrebbe portare dritti verso il sogno della D.

L’allenatore biancorosso in prima battuta ha espresso le sue considerazioni sul match: “Noi sapevamo di venire qui - ha affermato - contro una squadra che nel girone di ritorno aveva fatto assieme al Favara più punti dopo di noi, quindi una squadra forte, organizzata, abituata a giocare su questo terreno di gioco. Non sono alibi, perché abbiamo fatto una grande partita loro come anche noi. È stata una partita aperta con tante occasioni ambo le parti. Noi siamo passati in vantaggio, potevamo andare anche sul 3-0 poi è venuta fuori la Parmonval con delle occasioni anche nitide ma siamo contenti di aver ottenuto questa vittoria in un campo difficile”.

La testa adesso è tutta al derby contro l’Akragas, che potrebbe segnare la svolta definitiva del campionato: “Questa vittoria ce la prendiamo con entusiasmo - ha concluso - adesso archiviamo questa partita: faccio i complimenti alla Parmonval, squadra messa in campo che con l’arrivo di mister Aprile ha ottenuto grandi risultati. Riguardo mercoledì sappiamo che è un derby e che è importante per la classifica ma noi tutte le partite le prepariamo sempre allo stesso modo, con lo stesso spirito, la stessa voglia, la stessa determinazione, cercando di ottenere il massimo. I ragazzi hanno dimostrato di meritare questa classifica, siamo già proiettati al derby”.

Un contributo fondamentale al successo dei biancorossi è arrivato da Pippo Raimondi: lo stopper termitano è stato infatti decisivo con due salvataggi sulla linea fondamentali sulle conclusioni di Carioto e Serio, consentendo alla sua squadra di difendere il vantaggio nell’incandescente finale. Il difensore biancorosso ha espresso la sua soddisfazione per questa vittoria pesante: “Una partita importantissima - ha affermato -sapevamo di affrontare una grandissima squadra come la Parmonval con grandi giocatori e un grande allenatore, sapevamo che era la partita più difficile dell’anno, è stato fondamentale vincere per il proseguo del campionato. Adesso pensiamo a mercoledì, un derby sentito entrambe le parti, vincerlo sarebbe un passo importante verso la D. Noi lavoriamo giorno dopo giorno e partita dopo partita, il morale è alto, da parte nostra come dei tifosi”.