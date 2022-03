Canicattì, un pari d’oro contro l’Akragas, Garufo: “Partita importante, sempre più vicini all’obiettivo”

I biancorossi dopo il derby di ieri finito 1-1 a Ravanusa sono sempre più vicini alla promozione in D, mantenendo gli otto punti di vantaggio sui biancazzurri rispetto ai quali hanno una partita in meno. Rinviata nel frattempo per il focolaio Covid degli avversari la gara di domenica contro l'Enna