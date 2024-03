Canicattì, cuore e grinta sino alla fine: Sidibe regala il pari contro il Real Casalnuovo

Il Canicattì di Orazio Pidatella torna dalla trasferta campana con un punto in tasca: allo stadio Iorio di Casalnuovo di Napoli i biancorossi pareggiano 1-1. La rete di Sidibe, al 90', regala un pari meritato agli ospiti: la squadra non ha mai mollato e ha creduto al pari sino alla fine. Un punto importante per la classifica in chiave salvezza.

Il Real Casalnuovo passa al 25' con la rete di Antonio Carnevale, sei minuti dopo rete annullata al Canicattì per presunto fuorigioco di Catania. La prima frazione di gioco termina con il vantaggio dei padroni di casa.

Nella ripresa, al 72', Testagrossa salva il risultato e tiene a galla i suoi. Al 90' il Canicattì trova il pari: la rete porta la firma di Sidibe, che regala un punto prezioso ai compagni.