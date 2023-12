Mondiali di calcio a 7 per avvocati: due agrigentini protagonisti con la Jus Palermo

Due agrigentini protagonisti del mondiale di calcio a 7 per avvocati che, quest'anno, si è svolto a Catania e si è concluso ieri dopo tre giorni di gare.

Si tratta dell'avvocato Federico Lentini e del notaio Nico Mira, quest'ultimo schierato come "fuori quota".

Il torneo ha visto la partecipazione di centinaia di avvocati con 15 squadre di calcio maschile provenienti dall’Italia, dal Brasile, dalla Francia, dall’Iran, dalla Croazia, dalla Grecia, dall’Azerbaigian, dalla Romania, dall’Algeria, dal Senegal, dalla Turchia e dall’Indonesia e di 8 squadre di calcio a 5 femminile provenienti dal Belgio, dal Brasile, dalla Francia, dall’Italia e dalla Turchia.

Ad aggiudicarsi il titolo finale della competizione maschile è stata la Grecia, vittoriosa in finale contro la Romania, mentre l’Italia si è classificata al terzo posto con la rappresentativa Jus Palermo, associazione sportiva appartenente all'Ordine degli avvocati palermitani in cui hanno giocato Lentini e Mira.

I palermitani, dopo aver ceduto in semifinale contro la Romania, sono riusciti a salire sul podio vincendo la finale per il terzo posto contro il Brasile, a sua volta sconfitto dalla Grecia.

Federico Lentini si aggiudica il premio di miglior portiere del torneo e aggiunge un altro riconoscimento individuale a una bacheca in cui sono custoditi i premi di miglior portiere italiano 2018 e 2019, di miglior portiere dell'europeo per gli Eurolawyers del 2019 a Limerick e di miglior portiere del mondiale nel 2022 in occasione del Mundiavocat svoltosi a Marrakesh.