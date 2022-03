Verso Akragas-Misilmeri, Terranova: "Le sensazioni sono positive, gara importante ma non decisiva"

Dopo una settimana di lavoro l'Akragas si appresta ad affrontare la Don Carlo Misilmeri nello scontro diretto per il secondo posto nel girone A di Eccellenza. Una sfida, quella in programma domani all'Esseneto, che apre una settimana di fuoco che prevede il derby tra tre giorni contro il Canicattì e l'altro scontro per l'alta classifica contro la Mazarese. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni in vista del match.

Il tecnico ha parlato in prima battuta dell'avversario e della preparazione alla gara: "Le sensazioni sono positive come sempre - ha affermato - abbiamo trascorso una settimana con grande applicazione e concentrazione come facciamo sempre. Sappiamo dell’importanza della gara ma onestamente per noi non è un’ossessione, sarà importante ma non decisiva perché ci sono tanti scontri diretti. Affrontiamo una squadra con individualità importanti, che può metterci in difficoltà ed è stato costruito per primeggiare. Sappiamo bene che tipo di avversario affrontiamo ma siamo consapevoli delle nostre forte e certi di fare una buona prestazione".

Terranova ha poi spiegato che tipo di partita si immagina: "Mi aspetto una gara tirata - ha detto - la differenza la può fare la concentrazione e l’applicazione che le due squadre metteranno in campo. Poi gli episodi risolvono spesso questo tipo di partite, dobbiamo essere bravi a portare l’episodio dalla nostra parte cercando di rispettare quelli che sono i nostri principi".

L'allenatore biancazzurro si è poi espresso in merito alla settimana che attende la squadra: "Tre grandi partite sì - ha sottolineato -- ma il pensiero è alla partita di domani: dopo quella di domani penseremo alle successive. Voglio vedere una squadra dinamica e mobile, affrontiamo una squadra che potrebbe soffrire questi fattori e abbiamo preparato la partita in tal senso".

In chiusura il tecnico ha sottolineato l'importanza dei tifosi in vista della partita: "Il pubblico domani sarà decisivo -ha concluso - conosco le potenzialità di questa tifoseria e sono certo ci darà una spinta in più per provare a vincere la gara".