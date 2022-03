Akragas, Finessi: "Contro Misilmeri servirà la miglior partita, chiedo ai tifosi di venire a sostenerci allo stadio"

L'Akragas continua l'avvicinamento alla sfida di domenica contro la Don Carlo Misilmeri, fondamentale per quel secondo posto diventato obiettivo minimo dopo la fuga del Canicattì in vetta del girone A di Eccellenza. Il centrocampista biancazzurro Jacopo Finessi ha espresso, sui canali ufficiali della società, le sue sensazioni su un match fondamentale per la stagione akragantina.

Il fantasista emiliano in prima battuta ha parlato del tipo di gara che servirà contro l'attrezzato rivale: "Sicuramente non sarà una partita facile -ha affermato - abbiamo davanti un avversario di livello, lo sappiamo, penso che i dettagli potranno fare la differenza. Stiamo preparando la gara al massimo, vogliamo i tre punti. Servirà una partita attenta, ogni sbavatura può costare caro da una parte e dall’altra; quindi, dobbiamo fare la nostra miglior gara fino ad ora. Abbiamo iniziato alla grande la settimana, ora la stiamo continuando, siamo al completo, un gruppo che sta lavorando bene, non vogliamo deludere"

Finessi ha infine chiamato a raccolta i supporters biancazzurri in vista della gara: "La presenza del pubblico sarà decisiva - ha concluso - faccio un appello a tutti i tifosi agrigentini di presentarsi allo stadio domenica, una mano loro può essere fondamentale per i tre punti.