Verso Akragas-Misilmeri: domenica ingresso gratuito allo stadio per le scuole calcio agrigentine

Cresce l'attesa in vista della supersfida tra Akragas e Don Carlo Misilmeri, in programma domenica pomeriggio all'Esseneto alle ore 15 e fondamentale per la lotta al secondo posto, che consentirebbe di giocare il play-off in casa. In occasione di questo importante match la società biancazzurra ha deciso di consentire l'ingresso gratuito in curva sud ai tesserati delle scuole calcio agrigentine.

"La Società dell’Akragas - si legge nel comunicato - in occasione della partita contro il Misilmeri di domenica 20 marzo alle ore 15, invita tutte le scuole calcio della Città e della Provincia ad assistere gratuitamente, nel settore “Curva Sud”, alla gara dello stadio Esseneto di Agrigento. Per aderire all’iniziativa è semplicissimo: le Società interessate dovranno inviare un elenco con i dati anagrafici dei dirigenti e degli atleti unitamente alla dichiarazione liberatoria di responsabilità per l’evento sportivo via e-mail all’indirizzo olimpicaakragas@gmail.com entro e non oltre le ore 19 di domani, sabato 19 marzo 2022. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa biancoazzurra è possibile contattare il team manager dell’Akragas, Maurizio Capraro al numero 333 5759915".

I biglietti della partita invece sono acquistabili oggi dalle 15 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento; sabato 19 marzo dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento e infine domenica 20 marzo si potrà acquistare il biglietto dalle ore 10 e fino all'inizio della partita presso lo stadio Esseneto di Agrigento.

Il tagliando del match si può comprare anche presso presso l'agenzia Tourist Service sita in via Imera 27 ad Agrigento ed aperta nei seguenti orari: Lun-Ven: 08.00/13.30 15.30/20.00; Sab: 08.00/13.30. Inoltre sarà possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche la domenica fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito vivaticket.

I prezzi

Tribuna coperta: € 10.00

Tribuna VIP: € 20.00

Curva Sud: € 5.00

Settore Ospiti € 10.00

L'accesso allo stadio è subordinato alla verifica del Green Pass.