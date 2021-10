Akragas, rinforzo per l'attacco: ingaggiato Antonio Silvano

L'Akragas ha comunicato ufficialmente di avere ingaggiato Antonio Silvano: è lui uno dei due rinforzi offensivi annunciati a inizio settimana dai biancazzurri.

Classe ’95, Silvano arriva dal Sersale, formazione attualmente terza in classifica nel campionato di Eccellenza, girone A, della Calabria. Cresciuto nelle giovanili del Napoli e un trascorso nelle stesse categorie della Juve Stabia. Antonio Silvano ha parecchi campionati alle spalle disputati in Eccellenza campana, siciliana, veneta e molisana, con intermezzo in Serie D alla Nuova Gioiese conditi da più di 100 goal in carriera.

In particolare nella stagione 2019-2020 con la maglia della Sancataldese in Eccellenza ha totalizzato 16 presenze e realizzato 10 reti, fino al mese di dicembre. Poi è stato ingaggiato dal Portomansuè (Eccellenza Veneta) realizzando 14 gol in 18 presenze.

Nella stagione 20202-2021 era stato ingaggiato dalla Pro Favara per poi passare al Termoli Calcio (Eccellenza molisana) dove ha messo a segno, tutti su azione, 9 gol in 12 presenze.

Silvano, oggi pomeriggio, ha assistito alla partita di Coppa Italia contro lo Sciacca, allo stadio Esseneto di Agrigento e ha incontrato i nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico. Al termine del derby ha posato con la maglia dell’Akragas e si è intrattenuto con la Presidente Sonia Giordano e il Direttore generale Giuseppe Deni. Il bomber Antonio Silvano domani mattina sosterrà il primo allenamento con l’Akragas ed è a disposizione per i prossimi impegni ufficiali della formazione biancoazzurra.