Coppa Italia Eccellenza, i risultati delle agrigentine: Leonardi trascina l'Akragas ai quarti

Sono Akragas e Pro Favara le due squadre agrigentine ad essere rimaste in lizza per la Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Le due compagini sono riuscite in questo pomeriggio a strappare il pass per il prossimo turno imponendosi entrambe nei loro rispettivi impegni casalinghi.

I biancazzurri dopo aver vinto la gara d'andata per 1-0 al Gurrera si impongono sullo Sciacca anche allo Stadio Esseneto. La squadra di Geraldi era passata in vantaggio con Nicosia a inizio match ma poi è salito in cattedra Giovanni Leonardi che prima su rigore e poi su punizione ha segnato tra il 35' e il 40' le reti che hanno fissato il risultato sul 2-1 finale. Un successo importante per la squadra di Anastasi che adesso può guardare con più entusiasmo alla sfida di domenica prossima contro Monreale.

Dopo il colpo esterno in campionato a Caltanissetta la Pro Favara sconfigge per la seconda volta in tre giorni la corazzata Nissa al Bruccoleri. La squadra gialloblù ha ribaltato l'esito della gara d'andata, finita 2-1 per i biancoscudati, vincendo per 1-0 grazie alla rete di Contino al 56', bravo ad anticipare l'uscita di Keba con un tocco preciso. Buona dunque la prima per mister Tudisco che ha condotto la squadra al terzo successo consecutivo e al passaggio ai quarti di finale della competizione.