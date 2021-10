Akragas, ceduto il centrocampista Onega Camacho alla Sancataldese

In attesa dell'arrivo dei due nuovi attaccanti annunciati nei giorni scorsi dalla società, il club biancazzurro si muovono in uscita

Dopo il ritorno di Treppiedi e Biancola e l'annuncio dell'arrivo di due nuovi attaccanti in settimana, l'Akragas si muove anche in uscita sul mercato. Il centrocampista argentino Manuel Onega Camacho lascia il Gigante dopo due mesi per approdare alla Sancataldese, in Serie D.

A darne notizia è la stessa società in una nota uscita sulla pagina FB del club akragantino: "La Società dell’Akragas -si legge - ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati nella sua seppur breve permanenza ad Agrigento e gli augura le più meritate soddisfazioni professionali".