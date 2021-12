L'Akragas saluta la Coppa non senza polemiche: il Marineo passa ai rigori dopo il pari in extremis

L'Akragas esce dalla Coppa Italia di Eccellenza contro Marineo: un'eliminazione che brucia non tanto o solo per il risultato finale, che ha visto gli ospiti prevalere dopo i calci di rigore, quanto per il modo in cui è maturata, che lascia tanta amarezza nell'ambiente akragantino.

All'Esseneto, dove è stato esposto in curva uno striscione a sostegno di Ravanusa dopo la tragedia della scorsa settimana, l'Akragas ha segnato il gol del vantaggio con Prestia al decimo del primo tempo. Poi sfiorano il raddoppio Leonardi e Gambino. Nel secondo tempo, gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del gol e l'Akragas prova a colpire di rimessa. Il portiere Di Carlo non corre mai seri pericoli. A recupero già superato, il Marineo guadagna un calcio d'angolo che il direttore di gara fa battere e sugli sviluppi Maggio, in mischia, pareggia.

La partita si trascina ai supplementari, giocati in dieci dall'Akragas per l'espulsione di Yoboua e poi ai rigori. L'Akragas sbaglia due dei suoi cinque tentativi con Corner e Maiorano: è ancora Maggio alla fine a segnare il rigore decisivo per la qualificazione alla semifinale dell'Oratorio San Ciro e Giorgio che vince 4-5 e passa il turno assieme a Mazara, Città di Taormina e Ragusa.

Per l'Akragas adesso la testa è tutta al campionato: domenica i biancazzurri saranno chiamati ad affrontare l'Enna, squadra che ha saltato le ultime tre giornate a causa di un focolaio Covid, in una partita per la quale si attende ancora conferma.