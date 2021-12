Coppa Italia Eccellenza, i risultati dei quarti di ritorno: eliminate Akragas e Pro Favara

Si sono appena conclusi i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza e per le agrigentine è un pomeriggio quanto mai amaro: sia Akragas che Pro Favara infatti sono state eliminate dalla competizione che adesso non ha più al suo interno compagini del territorio.

Quanto mai beffarda è l'eliminazione dell'Akragas che all'Esseneto contro Marineo passa in vantaggio al 6' con Prestia prima di essere raggiunta sull'1-1 al 96' dal gol di Maggio, che porta la gara ai supplementari, giocati in dieci per l'espulsione del difensore Yoboua. La partita si trascina fino ai calci di rigore in cui alla fine a prevalere è la compagine palermitana sul punteggio di 3-4.

Nell'altro quarto la Pro Favara non riesce a rimontare la sconfitta sul filo di lana dell'andata al Bruccoleri contro il Mazara, perdendo anche il match di ritorno sul punteggio di 2-1 con la squadra rimaneggiata tra squalifiche e infortuni. Dopo la rete dei padroni di casa di Melia e il pari gialloblù firmato da Fallea nel primo tempo è arrivato il gol del definitivo 2-1 firmato da Guaiana. Qui sotto la panoramica completa dei risultati: in corsivo la squadra che avanza al turno successivo.

Akragas-Marineo 3-4 d.c.r. (andata 1-1)

Mazara-Pro Favara 2-1 (andata 0-1)

Acicatena-Città di Taormina 0-2 (andata 1-0)

Ragusa-Siracusa 1-0 (andata 1-1)