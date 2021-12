Pro Favara a caccia della rimonta in Coppa Italia contro Mazara: Tudisco convoca 20 giocatori

Dopo la sconfitta per 1-0 sul filo di lana nella gara d'andata al Bruccoleri la Pro Favara va a Mazara per provare a ribaltare il risultato e strappare il pass per le semifinali di Coppa Italia: un traguardo che darebbe ulteriore prestigio al percorso compiuto sino ad ora dalla formazione gialloblù, apparsa in grande forma nelle ultime uscite.

Per la sfida di oggi in programma alle 14:30 al Nino Vaccara il tecnico Francesco Tudisco ha convocato 20 giocatori: torna disponibile il centrocampista Giuffrida: non saranno della partita invece Marino e Bamba, entrambi squalificati. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Sendin, Scannella

Difensori: Fragapane, Fallea, Marchica, Buscarino, Benivegna, Rizzo

Centrocampisti: Bossa, Aureliano, King, Giuffrida, Castronovo, Barba, Rinoldo, Acsante

Attaccanti: Morris, Garriga, Contino, Cammalleri.