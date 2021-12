Akragas contro Marineo all'Esseneto per le semifinali di Coppa: Anastasi ne convoca 22

Obiettivo vincere per continuare a inseguire quello che è a tutti gli effetti un obiettivo stagionale. L'Akragas questo pomeriggio alle 14:30 scende in campo per affrontare l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo nei quarti di finale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza: nella gara d'andata di quindici giorni finì 1-1, risultato che in virtù della regola dei gol in trasferta dà all'Akragas un margine, seppur molto labile, di vantaggio. I biglietti per assistere al match sono ancora acquistabili presso i botteghini.

In vista della sfida di oggi mister Giuseppe Anastasi ha convocato 21 giocatori: assenti solamente Treppiedi e Biancola. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Di Carlo, Iacono

Difensori: Ferrigno, Tuniz, Baio, Punzi, Yoboua, Cipolla

Centrocampisti: Bellanca, Lavardera, Piyuka, Maiorano, Costantino, Montalbano, Taormina

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Silvano, Prestia, Pardo, Leonardi