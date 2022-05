L’Akragas in finale playoff, Terranova: “Giusto premio per il finale di stagione”

Missione compiuta per l’Akragas che ieri con la vittoria con l’Enna ha mantenuto il distacco di dieci punti dalla Mazarese guadagnandosi l’accesso alla finale playoff in programma il 18 maggio, che la vedrà opposta alla vincente della sfida tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara. L’allenatore biancazzurro Nicola Terranova a margine del match è apparso molto soddisfatto.

In prima battuta Terranova ha parlato del traguardo raggiunto: “Il giusto premio per un finale di stagione da Akragas - ha affermato - merito di questi ragazzi e di questa società che ci sta mettendo nelle condizioni di rendere al meglio, adesso ci apprestiamo ad affrontare la finale e avremo una settimana per staccare la spina”.

L’allenatore biancazzurro ha telegraficamente commentato la gara sottolineando quale aspetto sarà importante in prospettiva playoff: “La partita si è messa subito bene - ha concluso - per come l’avevamo preparata, poi la gara è stata gestita bene dai ragazzi. Se riusciamo a crescere in mentalità ce la potremo giocare con chiunque”.

Anche il patron dell’Akragas Giuseppe Deni ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra - ha spiegato - abbiamo fatto e controllato la partita contro un avversario ostico, una squadra quadrata e abbiamo compiuto la missione. In merito all’affluenza del pubblico - ha proseguito - anche se è una giornata di sabato e molti lavoravano sono comunque soddisfatto. Ce la metteremo tutta per arrivare in D - ha concluso Deni - poi vediamo che succede".