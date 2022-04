Eccellenza, i risultati dell'ultima giornata e i verdetti definitivi: Akragas in finale, Pro Favara al primo turno playoff

Si è di fatto conclusa (al netto di Castellammare-Monreale, iniziata alle 17:30 per motivi logistici) la stagione regolare del girone A di Eccellenza, che ha definito gli ultimi verdetti. L’Akragas riesce nell’obiettivo di qualificarsi alla finale dei playoff di girone battendo l’Enna all’Esseneto: inutile dunque il successo della Mazarese sulla Nissa, visti i dieci punti di distacco tra le due squadre.

Sorride anche la Pro Favara che nel derby contro Casteltermini stacca il pass per il primo turno della postseason chiudendo il campionato al quarto posto: i gialloblù se la vedranno con la Don Carlo Misilmeri terza in classifica per giocarsi l’accesso alla finale contro l’Akragas. Per quanto riguarda le altre partite il Canicattì si congeda dal campionato con una vittoria pirotecnica contro Marineo che consacra Iraci re dei bomber del torneo assieme a Carioto della Parmonval, quest’ultimo autore di una tripletta nella sfida di Mondello contro Sciacca finita 3-3. Qui sotto i risultati, la classifica e i verdetti finali del campionato.

Akragas-Enna 2-0

Canicattì-Oratorio San Ciro e Giorgio 4-3

Castellammare-Monreale 6-2

Casteltermini-Pro Favara 1-4:

Cus Palermo-Mazara 0-2

Don Carlo Misilmeri-Dolce Onorio Marsala 8-0

Mazarese-Nissa 1-0

Parmonval-Sciacca 3-3

La classifica

Canicattì 71; Akragas 63; Don Carlo Misilmeri 58; Pro Favara 54; Mazarese, 53; Enna 50; Marineo 47; Castellammare 46; Mazara 44; Sciacca 43;; Nissa 42; Parmonval 36; Monreale 21; Marsala 17; Casteltermini 12; Cus 9.

*gara in corso

Canicattì promosso in Serie D

Akragas ammesso alla finale playoff; Don Carlo Misilmeri e Pro Favara al primo turno dei playof

Retrocesse Casteltermini e Cus Palermo: Marsala e Monreale ai playout