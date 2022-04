Pavisich e Piyuka fanno volare l'Akragas in finale playoff: Enna battuto 2-0

Obiettivo raggiunto per l'Akragas che all'Esseneto chiude la stagione battendo l'Enna per 2-0: una vittoria che consente alla squadra di Nicola Terranova di qualificarsi direttamente alla finale playoff in programma il 15 maggio. I biancazzurri dovranno vedersela con la vincente di Don Carlo Misilmeri-Pro Favara, terza e quarta forza del girone A di Eccellenza.

La squadra di mister Terranova parte subito all'attacco e alla prima vera occasione mette in difficoltà la difesa giallo-verde. Al minuto otto, colpo di testa di Cipolla e il centravanti Amaya salva sulla linea respingendo il pallone con entrambe le mani: rigore ed espulsione. Dal dischetto Pavisich fa uno a zero. È un monologo della formazione di casa che sfiora più volte il raddoppio. In contropiede, palla gol per Graziano dell'Enna ma il difensore Tuniz salva in angolo. Poi al 29esimo, pallone vagante al limite d'area e tiro potente e preciso di Piyuka che non dà scampo a Dolenti: 2-0 e partita virtualmente chiusa.

L'Akragas amministra il doppio vantaggio, comanda il gioco e non corre mai seri pericoli. Nella ripresa è sempre l'undici akragantino ha dettare legge con l'Enna quasi sempre in balia dell'avversario. Ci provano Tuniz e Pavisich, entrambi di testa, ma senza fortuna. Poi non accade più nulla fino al termine e l'Akragas chiude nel migliore dei modi la regular season.