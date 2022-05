Akragas verso i playoff nazionali, Cammarata: "Isernia e Agnonese squadre tecniche, Finessi ha finito la stagione"

Intervenuto nella conferenza stampa indetta dall'Akragas assieme al patron Deni e al dg Rosato, il direttore sportivo biancazzurro Giuseppe Cammarata ha fatto il punto della situazione in vista dei playoff, che cominceranno settimana prossima col doppio turno contro la vincente del playoff molisano, anticamera di un eventuale finale per la D con la vincente della sfida tra Martina e Jonica. Alla semifinale e all'eventuale finale non prenderà parte Jacopo Finessi, out per infortunio.

Cammarata ha parlato in prima battuta delle due possibili avversarie, ovvero l'Isernia, seconda forza del girone molisano, e Olympia Agnonese, giunta terza: "Non le conosciamo dal vivo - ha spiegato - ma dai tanti in video analizzati dallo staff e dal mister. Sono due squadre molto tecniche da affrontare con le dovute precauzioni, ma i playoff si giocano per vincere, speriamo di riuscirci. Domani partono il mister e un membro dello staff che vedranno Isernia-Agnonese".

Il dirigente biancazzurro ha poi fatto il punto sugli infortunati, annunciando la defezione del fantasista ferrarese: "Abbiamo trascorso i dieci giorni ante Misilmeri in modo pesante anche se dicevamo che stavano tutti bene in realtà non era vero, con sei acciaccati di cui quattro seri. Finessi si sta curando a Milano dopo l'infortunio subito a Favara, mentre gli altri sono tutti recuperati. Jacopo però ha finito la stagione, ne avrà per un paio di mesi". In una successiva battuta Rosato ha spiegato che il classe 2000 ex Padova e Milan ha un problema che gli comporta la calcificazione degli ematomi con ciò che ne consegue, compreso il rischio di un intervento. L'Akragas dunque dovrà fare a meno di uno dei giocatori di maggior talento anche se, va detto che domenica la squadra ha dimostrato di saper sopperire alla sua assenza.