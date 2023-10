Fortitudo Agrigento, a Milano contro l'Urania in cerca di riscatto

La Fortitudo Agrigento in cerca di riscatto dopo la prima giornata di campionato e lo fa con una trasferta ostica come quella di Milano.

La squadra di coach Pilot, reduce da diversi infortuni del suo roster, ha perso la prima partita casalinga contro Rieti, Milano invece arriva da una vittoria importante contro Treviglio in trasferta, la squadra di coach Davide Villa arriva nella condizione ideale per affrontare un roster giovane come quello di Agrigento ma in casa Fortitudo si riparte dal secondo tempo contro Rieti quando la squadra è riuscita a recuperare ben 17 punti agli avversari.

E' ancora troppo presto per i giudizi, arriva la seconda giornata di campionato e siamo ancora all'inizio dei giochi.

Ecco le parole di Pilot alla vigilia del match che si giocherà nell'anticipo di domani sera alle 20:30: "Affrontiamo Milano dopo aver lavorato e analizzato la nostra prima partita, consapevoli che l’approccio al match sarà fondamentale. Sopratutto contro questo avversario, che ha un roster di grande qualità e molto propenso al tiro da 3 punti, se prendono fiducia e l’avversario di turno non è solido possono piazzare break impressionanti come è successo domenica scorsa a Treviglio. Cerchiamo di recuperare più condizione fisica possibile, solo delle partite vere possono aiutarci a trovare ritmo vista la pre-season un po’ travagliata, sono sicuro che da parte di tutti ci sarà una reazione positiva".

La partita verrà trasmessa su LNP Pass.