Serie A2, ecco il nuovo tecnico della Fortitudo Agrigento

I giorni di estate sono fondamentali per la costruzione del roster per la stagione successiva e la Fortitudo Agrigento per il 2023/2024 sta mettendo i primi importanti tasselli per ripetere l'ottima annata appena conclusa con l'approdo ai playoff e sconfitta dalla Vanoli Cremona che ha poi vinto il campionato.

Dopo i saluti di coach Cagnardi e del play Alessandro Grande arriva la prima conferma, quella di Lorenzo Ambrosin, e l'arrivo di un nuovo coach ad Agrigento: si tratta del romano Damiano Pilot, coach giovane classe '89 e reduce dall'esperienza con l'Eurobasket Roma e San Severo, sempre in Serie A2.

Tanta curiosità da parte dei tifosi e della società di vedere all'opera il nuovo head coach, protagonista di una pallacanestro spumeggiante, inizia così un nuovo percorso ed una nuova sfida per Agrigento, pronta a stupire come sempre.

Ecco le parole di coach Pilot subito dopo la firma: "Sono veramente felice e pieno di motivazioni per iniziare questa nuova avventura ad Agrigento, ringrazio il presidente Moncada e Christian Mayer per aver pensato a me e per avermi affidato questa responsabilità. Conosco la piazza di Agrigento da avversario e non vedo l’ora di provare l’emozione di giocare davanti al caldissimo pubblico che supporta la squadra, sono certo che la connessione che si creerà fra città e squadra sarà incredibile e ci aiuterà in una nuova stagione di questa serie A2 che si prospetta avvincente e difficile. Non ci resta che aspettare l’inizio di questo nuovo capitolo da vivere con passione e entusiasmo, ci vediamo presto Agrigento!".

Anche il presidente Gabriele Moncada è soddisfatto di questa scelta: "Siamo molto soddisfatti di questa scelta, un coach giovane che ha già maturato un'esperienza importante in un campionato così complesso. Siamo anche convinti che il suo stile di gioco possa essere consono al nostro progetto e propositivo per far emergere ulteriormente i nostri talenti, Agrigento lo accoglierà al meglio come sempre ha fatto in questi anni".