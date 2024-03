Serie A2: la Fortitudo Agrigento in trasferta a Cento per tornare a vincere

Non è un momento particolarmente bello quello che sta attraversando la Fortitudo Agrigento, arriva da 4 sconfitte consecutive su 4 nella fase a orologio e domani giocherà in trasferta a Cento alle 20:45 nell'anticipo di questa settimana e lo farà contro una squadra che al contrario ha vinto 4 partite nelle ultime 6 ma con una prima parte di stagione complessa e 18 punti in classifica che fanno ben sperare in chiave salvezza. La Fortitudo Agrigento di coach Calvani, invece, è ferma a 12 punti con solamente Latina e Monferrato alle spalle.

Ecco le parole di Marco Morganti, vice allenatore di Agrigento, alla vigilia del match:

"Questa settimana giocheremo contro Cento in casa loro, sono una squadra molto fisica, dal numero 1 al numero 5 possono dominare fisicamente contro qualsiasi roster, ci sono giocatori di grande talento ed è un mix con giocatori di grandissima esperienza, uno su tutti è Delfino è uno di quei giocatori che può dare quel quid in più alla squadra. Arrivano da un momento positivo, hanno vinto 4 partite delle ultime sei, per noi è fondamentale tenere il ritmo alto e provare a portare a casa la vittoria che ci serve per riaprire il discorso salvezza".

Appuntamento domani alle 20:45, diretta su RaiSport.