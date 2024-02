Serie A2: la Fortitudo Agrigento ci prova ma vince Forlì

Serviva letteralmente un’impresa per permettere alla Fortitudo Agrigento di vincere la partita contro la capolista Forlì, e per gran parte del tempo il pubblico del Palamoncada ci ha sperato e creduto ma hanno vinto i più forti, Forlì porta a casa due punti con il punteggio di 69-80 e cotninua la sua strisce di vittorie in campionato.

Agrigento non parte sconfitta e, nonostante le assenze di Sperduto e Peterson, tiene testa agli attacchi di Cinciarini e Allen e risponde con una grande prova di Fabi e Chiarastella, insieme all’ottimo inizio di Caiazza e Meluzzi. Il primo quarto si conclude con il vantaggio della Fortitudo con il punteggio di 20-17 e nel secondo quarto Forlì pareggia i conti portando la partita sul 42-42, troppi per una squadra schiacciasassi come quella di Forlì. Al rientro dagli spogliatoi l’esperienza ed il talento dei romagnoli porta la squadra avanti ma Agrigento riesce più volte a riagganciare la partita con Cohill e Ambrosin cedendo poi alla stanchezza e qualche palla sotto canestro sbagliata.

Vince Forlì tenendo l’ultimo quarto a favore, se pur con un pò di sofferenza, ad Agrigento non sorride nemmeno la classifica visti i risultati di Monferrato e rimane penultima davanti a Latina.

Moncada Energy Agrigento - Unieuro Forlì 69-80 (20-17, 22-25, 13-19, 14-19)

Moncada Energy Agrigento: Jacob Polakovich 16 (7/10, 0/0), Agustin Fabi 15 (3/4, 2/5), Lorenzo Ambrosin 9 (0/4, 2/5), Dwayne Cohill 9 (3/4, 1/5), Albano Chiarastella 6 (0/2, 2/4), Davide Meluzzi 6 (1/2, 1/3), Sadio soumalia Traore 5 (1/2, 1/1), Nicolas Morici 3 (0/5, 1/1), Emanuele Caiazza 0 (0/4, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Jacob Polakovich 7) - Assist: 15 (Albano Chiarastella, Nicolas Morici 4)

Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 17 (0/1, 3/3), Xavier Johnson 16 (6/12, 1/3), Kadeem Allen 16 (3/3, 3/5), Federico Zampini 14 (7/8, 0/5), Luca Pollone 11 (1/2, 3/6), Giacomo Zilli 3 (1/1, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/2), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/1), Davide Pascolo 0 (0/2, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Xavier Johnson 9) - Assist: 11 (Federico Zampini 3)