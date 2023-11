Dalla città dei templi al Marocco con lo scooter: la sfida di una guida turistica

Ha lavato e messo a punto il suo scooter Honda Sh350 e si è messo in sella con maxi zaini e tanto entusiasmo. La guida turistica Nello Lombardo ha intrapreso così un lunghissimo viaggio su due ruote che da Agrigento lo ha portato in Africa. Prima verso Palermo, poi a Genova ed infine a Tangeri da cui si è poi spostato verso Tetouan, nel Marocco settentrionale, sita sulle pendici del Jbel Dersa ed ex capitale del protettorato spagnolol. Il suo percorso lo ha poi portato nell’estremo ovest del Marocco fino a Guelmim, vicino allo stretto di Gibilterra: di fronte a lui, l’oceano Atlantico.

L’ultima tappa del viaggio, che non è ancora terminato, è stata ad El Aaiùn nel Sahara occidentale, a soli 30 chilometri dalla costa atlantica. Qui Nello ha incontrato una tempesta di sabbia che però non ha fermato la sua voglia di macinare chilometri. “Atmosfere e profumi stupendi“, ha commentato in uno dei suoi video postati sui social, testimoniando tutto il senso di libertà, la voglia di esplorare e di spingersi oltre i propri limiti.

Il viaggio di Nello Lombardo è documentato con foto e video su Instagram che raccontano luoghi ed emozioni di ogni singola tappa. Per seguirlo basta cercare il profilo “Carriolosicilytour”.