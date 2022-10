Voglia di staccare la spina? La nostra top five delle migliori Spa in cui rilassarsi

Voglia di staccare la spina e di passare dei momenti di puro relax?Allora non si può rinunciare ad un soggiorno in una Spa per godersi uno o più giorni lontani dallo stress quotidiano. Vediamo la top five degli Hotel con centro benessere in città e provincia redatta sulla base delle votazioni registrate sul portale Trip Advisor.

1. Hotel Villa Athena. Struttura a 5 stelle immersa nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Il centro benessere è nato intorno ad un’antica cisterna greca per la raccolta dell’acqua. Il posto giusto per liberarsi dallo stress e ritrovare l’equilibrio corpo-mente. Docce emozionali, idromassaggio, bagno di vapore e per completare si potrà assaporare un infuso o una tisana.

2. Hotel Costazzurra Museum & Spa. All’interno della struttura sita in via delle Viole a San Leone si potranno trovare: piscina con idromassaggio, geyser e lame d’acqua, sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale, area relax con tisaneria e non mancheranno massaggi rilassanti, energizzanti e riequilibranti su richiesta.

3. Baia di Ulisse Wellness & Spa. In questa location situata in via Lacco Ameno c’è a disposizione il centro benessere Circe, al cui interno sono disponibili: piscina coperta idroterapica con acqua calda; zona di massoterapia; zona hammam e sauna con un grande bagno a vapore; sauna finlandese, docce emozionali e zona per il trattamento del corpo da effettuare prima e dopo il bagno turco.

4. Luna Minoica Suites & Apartments. Questa si trova in contrada Bovo Marina a Montallegro. Wellness Point è una piccola oasi di benessere e sauna, bagno turco e area relax e una piccola palestra con vista sui giardini mediterranei. Anche qui sarà possibile godersi dei piacevoli momenti di pausa per dedicarsi alla salute del corpo e dell’anima.

5. Hotel Della Valle Wellness & Spa. Sito in via Ugo la Malfa, 3. Anche per questo hotel pioggia di commenti positivi dagli utenti per l’eccezionale Spa presente. Fiore all’occhiello anche la piscina immersa in un ricco giardino di essenze mediterranee. In un angolo riservato, su richiesta, è disponibile anche una vasca idromassaggio Jacuzzi.