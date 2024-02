Gira videoclip con Irama ma le immagini non vengono inserite nella stesura finale: occasione mancata per un artista agrigentino

Un disguido di cui non si conoscono i particolari, né tanto meno le cause, ha provocato l’eliminazione delle scene girate ad Agrigento del videoclip di “Io no”, la canzone di Irama in gara a Sanremo 2024. Un set che era stato allestito, tra le varie location, anche in via Emporium con alle spalle la Valle dei templi. Ed ancora a Santo Stefano Quisquina al teatro Andromeda.

Erano stati scelti anche alcuni agrigentini come figuranti. Tra questi il cantante e attore Dario Sammartino che ha raccontato la sua esperienza con un pizzico di rammarico ma la soddisfazione di aver lavorato per un giorno con Irama e per aver potuto parlare con lui di una grande passione comune: la musica. Dario Sammartino, tra l’altro, ha partecipato anche al film “Eterno visionario” di Michele Placido sulla vita di Luigi Pirandello e ha preso parte alla serie tv “Màkari” nell’episodio girato ad Agrigento. Figura inoltre nel cast del film “Luka” (2023) con Geraldine Chaplin (figlia di Charlie Chaplin).

Nella stesura finale del videoclip di “Io no”, dunque, non sono state inserite le immagini che avrebbero immortalato le bellezze del nostro territorio. Irama ha ringraziato gli amministratori agrigentini per la disponibilità nei crediti finali, ma purtroppo nel video della sua canzone sanremese scorrono sequenze che ritraggono un paesaggio astratto, che potrebbe in qualche modo ricondurre, per chi conosce bene il territorio, alla tipicità della campagna agrigentina. Ma nulla di più dato che non appare alcun monumento caratterizzante. Insomma, nessuna promozione per la città dei templi nonostante le potenzialità del progetto e il lavoro svolto. Un vero peccato.