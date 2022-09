Ben cotta o al sangue? Ecco dove mangiare carne in città e provincia

Ben cotta o al sangue, con contorno o senza? Questo è il dilemma. Se avete voglia di bistecche o di carne alla griglia non potete non andare in una steakhouse o in un ristorante specializzato nel settore. Scopriamo insieme una selezione di locali, redatta sulla base delle votazioni registrate sul portale Trip Advisor, in cui è possibile gustare un ottimo piatto di carne.

1.Enogastronomia Sammartino. Braceria in via Pirandello ad Agrigento aperta a pranzo e cena, offre un’ottima varietà di scelta con cucina italiana, steakhouse, mediterranea, barbecue, gastronomia siciliana. Nel menù anche taglieri di carni, salumi e formaggi, prodotti tipici siciliani annaffiati da buon vino.

2.Osteria dei Folli. Sorge in Piazza Umberto I, precisamente nel Belvedere della piazza di Realmonte. Braceria con cucina che propone piatti della tradizione siciliana ricca di sapori. “Il nostro orto bio fornisce la materia prima a chilometro zero, che vi serviamo nel rispetto della stagionalità”, si legge nella pagina ufficiale Fb.

3.Black Bull Comitini. Si trova in Via Roma 57 e anche qui la qualità e il gusto stanno di casa. Luogo ideale in cui gustare, tra i molti piatti disponibili, anche la costata T-Bone spagnola la tagliata di Angus argentino o la costata frollata T-Bone Simmenthal, come consigliano alcuni utenti.

4. Al Casello. Anche per il locale situato in Via Cicchillo 2 a Favara fioccano i commenti positivi sul portale. Pub, birreria e steakhouse tutto insieme. Qualità e bontà con la possibilità di scegliere, oltre al menù, anche piatti che mettono insieme gli ingredienti desiderati.

5. Il Giardino degli Ulivi. E' situato in Contrada Piana a Montevago. Anche questo molto apprezzato dal popolo web . Ristorante a gestione familiare, che si caratterizza per cibo eccellente e di qualità , dagli antipasti ai secondi, dalla carne al pesce.