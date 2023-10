Amarcord tra ex compagni di scuola: rimpatriata dopo 35 anni dal diploma

Era l’inizio dell’estate del 1988 quando, emozionati, si erano seduti davanti alla commissione esaminatrice per sostenere la prova orale degli esami di maturità. Trentacinque anni dopo si sono rivisti per una rimpatriata fatta di ricordi e di risate. Si tratta degli alunni della “Quinta A” dell’istituto tecnico Brunelleschi.

In quest’ultimo periodo è ormai di moda organizzare cene tra ex compagni di scuola. Praticamente ogni fine settimana è un’occasione buona per creare queste insolite occasioni d’incontro. Grazie ai social, tra l’altro, ora è molto più facile rintracciare persone di cui non si hanno notizie da parecchi anni, come appunto gli ex compagni di scuola.