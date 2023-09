Olio d’eccellenza, una menfitana tra le cinque migliori produttrici d’Italia

La menfitana Carmen Bonfante, titolare dell’azienda agricola "Evo Sicily", è tra le cinque migliori produttrici di olio extravergine di oliva in Italia.

La produttrice ha ricevuto nei giorni scorsi il premio “Foglia d’Olio” al festival pugliese il "Galà dell’Olio".



“Questo riconoscimento è per me motivo di grande emozione e profonda gratitudine verso gli organizzatori di questa manifestazione - dichiara l’imprenditrice - Questo riconoscimento rappresenta un’importante affermazione dei miei sforzi ed è stimolo per nuovi progetti. Da tanti anni ormai coltivo la passione del diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità. Dedico questa mia grande gioia ai miei figli e tutte le persone che mi supportano e che mi hanno supportato in questa ‘straordinaria follia’”.



L’uliveto conta oltre mille alberi con un’età tra i 60-70 annie e si trova nella parte occidentale della Sicilia, nella Valle del Belice, poco distante dal parco archeologico di Selinunte.