L'ultima volta di Sandra Milo nella città dei Templi: "D'istinto mi sento siciliana"

Ad Agrigento, che tanto amava, così come tutta la Sicilia: in parte sua terra di origine, l'ultima volta c'era stata nel settembre del 2022. E quella sera fu ospite d'onore e spettatrice allo “Stoài Simposio degli Dei”. E alla fine dell'evento "benedisse" Marco Savatteri che si emozionò tanto.

"Siciliana mi sento - disse - . Già sull'aereo quando comincio a vedere questa bellissima terra, sento qualcosa nel sangue. Non lo so perché, sono quelle cose difficile da spiegare, forse l'istinto" - così Sandra Milo, icona del cinema italiano, morta oggi a 90 anni - . E ad Agrigento, parlò anche del suo grande amore Federico Fellini.

"Fellini è stato, ed è ancora, l'amore più grande della mia vita. Una storia fantastica perché ha superato i limiti della normalità, di come lo si intende normalmente - dice "Sandrocchia" (come l'aveva soprannominata Fellini) nel settembre del 2022 - . E' un amore che non ha malinconie, che non mi passa".