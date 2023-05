Toto Cuffaro si giustifica dopo la gaffe sulla citazione di Martin Luther King: “Avevo appena assaggiato i miei vini”

Totò Cuffaro la prende con ironia e, sul suo profilo Facebook, spiega le “cause” della gaffe che lo hanno portato a storpiare la frase di Martin Luther King, “I have a dream” (“Io ho un sogno”), che l’attivista afroamericano pronunciò nel celebre discorso del 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington per i diritti civili.

Cuffaro, durante un’intervista in video, ha rievocato le parole di King trasformandole in “I am a drink” (“Io sono una bevanda”). “Altre 70 volte - ha scritto sulla sua pagina Facebook il segretario nazionale della Dc ed ex presidente della Regione - ho sempre citato la frase giusta che per la verità ho coniugato al plurale: “We have a dream” pensando a tutti e non a me stesso.

Nella confusione di questa intervista venivo dall’aver assaggiato i miei vini e, pensando alla loro qualità, per un attimo ho avuto un lapsus citando appunto il ‘drink’ e non il ‘dream’. Insomma solo un simpaticissimo e gustoso lapsus. Beviamo e divertiamoci insieme”.