Automotive, lussuoso party per festeggiare l’arrivo del brand Cupra in città

La storica concessionaria Meridiano di Agrigento ha trasformato i suoi spazi in un esclusivo club dove si è svolto il party per festeggiare l’arrivo in città del brand Cupra. Un luogo dove il cliente è stato accompagnato nella scelta dell’auto più adatta alle proprie esigenze coniugando questo momento con il divertimento e la socializzazione. L’azienda, che diventa ufficialmente un Cupra Garage, ha fatto vedere al pubblico un nuovo concetto di ospitalità del cliente: non il tradizionale salone ma una vera e propria esperienza immersiva.

“Crediamo fortemente - ha detto il titolare Marcello Graceffa - nei valori su cui il marchio Cupra ha costruito il proprio successo: sportività, passione, innovazione, anticonvenzionalità ed uno spirito indipendente”.

L’aperitivo per gli ospiti è stato accompagnato da un dj set caratterizzato da sonorità elettroniche. In consolle Licht aka Jerry Prestigiacomo con le opere digitali di Dario Denso Andriolo sul tema “Convergenza estetica”.