Da Favara a Parigi: il sogno di Duilio Pirrera: è tra i concorrenti di “The Voice” in Francia

Si chiama Duilio Pirrera, in arte Doui, è originario di Favara ma ha deciso d'intraprendere la sua carriera di musicista in Francia. Ha cominciato 2 anni fa scrivendo testi in italiano e in francese e dividendosi tra i palchi siciliani e i luoghi di culto a Parigi. Adesso la grande occasione: è uno dei concorrenti della versione francese di “The Voice” in onda su TF1.

Dopo aver superato la fase preliminare, in cui ha emozionato non poco con un’esibizione capace di creare un contatto emotivo diretto con il pubblico oltre la tecnica, Doui è entrato di diritto nella squadra dei rapper Bigflo & Oli. In pochi secondi i due giudici hanno deciso di scegliere il candidato agrigentino. Con la supervisione di Bigflo & Oli, Doui spera di poter migliorare le sue capacità canore grazie alla tecnica e al talento di questa giovae coppia di coach.

Le aspettative sono molto alte, soprattutto considerando lo share da record che la trasmissione francese sta ottenendo rispetto agli anni precedenti. Per conoscere la sua musica e per sostenerlo basta cercarlo su Instagram e Tik Tok con il nome di Doui.