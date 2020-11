Il regalo perfetto per il tuo lui approfittando del Black Friday

Un fidanzato sportivo? Un marito tecnologico? Un compagno viaggiatore o magari un gastronomo appassionato di vini e cucina? In questa lista ci sono moltissimi pensieri perfetti per ogni tipo di uomo e per qualsiasi età, per Natale, per un compleanno o un anniversario, e tanti altri eventi. Niente panico, qui troverete la risposta alle vostre domande, con tantissime idee regalo per lui. E poi il Black Friday è in arrivo, quindi quale migliore occasione per darsi allo shopping e far felici il vostro lui?

Se la vostra dolce metà è un appassionato di sport avrete solo l’imbarazzo della scelta perché sono così tanti i regali graditi ad uno sportivo tanto che la lista potrebbe essere infinita; noi vogliamo suggerirvi tre articoli che potrebbero accontentare tutti, partendo da una sacca da palestra o allenamento, tanti siti di articoli sportivi nella settimana del venerdì nero mettono in super sconto questo oggetto corredato magari da kit doccia con teli e accappatoi in microfibra. Volete essere più originali? beh allora il regalo adatto è un’esperienza, magari un giro in Ferrari su un vero circuito da corsa, o magari un’escursione trekking in montagna (chissà che anche voi non diventiate appassionate) o ancora un tour in sagway. Se invece è un appassionato di corsa o walking l’idea perfetta è una fascia cardio per smartphone, oppure se il vostro budget è più cospicuo un polar loop activity tracker.

Avete un marito che insegue le ultime tendenze in fatto di tecnologia? Regalate uno Smartwatch, gli orologi intelligenti, con funzioni molto simili a quelle di uno smartphone ma indossabile comodamente al polso. Ormai ne esistono di mille tipi, per tutti i gusti e con prezzi abbordabili e per tutte le tasche. Si connette tramite Bluetooth al proprio smartphone, permettendo di gestire le chiamate, SMS, Email, Facebook, Twitter, Calendario e funziona anche da riproduttore musicale. Che ne pensate di un braccialetto per il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica? Monitora il sonno, le ore totali di riposo, il tempo necessario per addormentarti e numero di risvegli notturni e funziona anche come sveglia. Tiene traccia dell’attività fisica: passi, distanza percorsa, calorie bruciate, tempo di attività ed inattività. E’ un dispositivo interessante per capire come trascorri le giornate, e cosa si può modificare per migliorare lo stile di vita; un regalo graditissimo. Per gli amanti della lettura e delle tecnologia, potete regalare un eReader, un vero e proprio lettore di libri digitale, con schermo che non affatica gli occhi (non è come leggere al pc) e con la possibilità di acquistare migliaia di libri a prezzi molto più bassi delle versioni cartacee.

Per l’uomo con la valigia sempre in mano che ne pensate di un voucher in offerta su uno dei tanti siti delle compagnie low coast che nel periodo del Black Friday si scatenano con offerte e promozioni, potrete acquistare un semplice voucher con un importo specifico da utilizzare entro un anno dall’acquisto o magari se avete gà date per un weekend libero potete pensare di acquistare due ticket per una precisa destinazione e programmare una fuga romantica. Oppure potete optare per un comodo e pratico zaino da viaggio, ce ne sono di meravigliosi in commercio, con mille scomparti e tasche adatti ad ogni tipo di viaggiatore. E se invece il vostro vuole essere solo un “momentaneo pensierino” potete optare per una guida da viaggio, un bel libro che descriva la vostra prossima meta, perché si sa, prima si viaggia anche solo con la mente e la fantasia.

E poi c’è lui, l’uomo che ormai vive incollato a programmi tv di cucina, sperimenta tra i fornelli o magari ama provare nuove cucine dal mondo e ristoranti in città; per lui potrebbe essere perfetto come regalo una smartbox esperienziale magari per una degustazione di vini in cantina, o ancora una cena d’autore magari da uno chef stellato. Se il vostro budget è più limitato potreste optare per un libro di ricette o magari qualche strumento da cucina come un ceppo di coltelli in ceramica super affilati e precisi.

A questo punto le idee ve le abbiamo date, non vi resta che sbizzarrirvi con lo shopping sfrenato.