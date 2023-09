Istruzione, quasi 7 milioni per i corsi in Sicilia: finanziato un istituto di Agrigento

Stanziati 6,7 milioni di euro per avviare il nuovo piano dell'offerta formativa degli undici istituti tecnici superiori in Sicilia per il biennio 2023/2025. Fra gli istituti destinatari del finanziamento c'è il Sicani “Nuove tecnologie per il made in Italy - agroalimentare” di Agrigento.

"La Regione - si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ente - ha pubblicato sul sito del dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, l'avviso rivolto alle fondazioni Its, istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, per realizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico superiore (collocato nel quinto livello EQF-Quadro europeo delle qualificazioni) e per creare un catalogo dell'offerta degli Its coerente con la programmazione triennale regionale e con la Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente".

"Ogni nuova possibilità di investimento nel sistema Its equivale a una nuova occasione per i nostri giovani. – afferma l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano - La globalizzazione, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno determinato cambiamenti profondi nella domanda di competenze espressa dai sistemi produttivi e, come Regione, siamo chiamati ad essere all’altezza di queste sfide, per i nostri giovani ma anche per le nostre imprese".