Il "Leonardo" chiama e Houston risponde: studenti a lezione con gli scienziati

Sei lezioni itineranti tenute da scienziati per arricchire le competenze degli studenti: questo in sintesi è lo scopo del Llceo scientifico Leonardo di Agrigento che dal 5 al 10 febbraio promuove la "Settimana della cultura scientifica”. a dirigente dell'istituto, Patrizia Pilato, ha voluto dedicare l'iniziativa alle donne impegnate nella scienza. La prima lezione sarà nell'aula Pellegrino dell'ex Provincia regionale. Ci sarà il professore Angelo Taibi, ordinario di fisica medica all'università di Ferrara. Martedì 6 febbraio invece, nei locali di Spazio Temenos, in cattedra salirà la professoressa Speranza Falciano del Gran Sasso science istitute. Mercoldì 7 febbraio si ritorna nell'aula Pellegrino con l'informatica Maria Fazio dell'università di Messina.

Giovedì 8 febbraio, a villa Genuardi, sarà la professoressa Sabrina Mantaci ad incontrare gli studenti del liceo Leonardo. Penultimo appuntamento venerdì 9 febbraio, al Palacongressi del Villaggio Mosè, con la professoressa Lucia Votano dell'istituto superiore di fisica nucleare. La chiusura della "Settimana della cultura scientifica” sarà curata, in video conferenza da Houston, dalla scienziata Maria Elena Bottazzi.

