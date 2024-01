Open Day, Il liceo Leonardo si mostra ai futuri studenti: le iscrizioni scadono il 30 gennaio

Per per i futuri studenti delle scuole secondarie di secondo grado c'è tempo fino al prossimo 30 gennaio, per scegliere l'istituto da frequentare per il prossimo anno scolastico. Per consentire ai ragazzi di conoscere l'offerta formativa, il Liceo Leonardo di Agrigento ha aperto nuovamente le porte. I laboratori e tutti gli ambienti dell'istituto si animano in occasione del “Open day” e, ancora una volta, sono gli stessi allievi del Leonardo a fare da ciceroni ai loro potenziali futuri compagni di scuola.

Ad accogliere i visitatori, la dirigente scolastico Patrizia Pilato che, orgogliosamente, dai microfoni di AgrigentoNotizie ricorda: “Recentemente, il nostro liceo è stato inserito tra le scuole innovative della Regione siciliana per quanto attiene al tema dell'orientamento personale e professionale. Questo – aggiunge la preside Pilato – conferma quanto il nostro istituto costituisca un vero fulcro educativo e formativo nel nostro territorio. Abbiamo progettato un curricolo di orientamento che darà ai nostri ragazzi le opportunità per essere guidati nelle scelte future”.