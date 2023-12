Intelligenza artificiale avanzata, robotica e cinese: ecco alcune delle materie che si studiano nel liceo più innovativo di Agrigento

Un buon liceo si fonda sulle tre "i": istruzione, innovazione e inclusione.

Secondo Eduscopio, l'ente che monitora la qualità degli istituti scolastici della provincia di Agrigento e tiene conto della preparazione universitaria degli ex alunni, il Liceo Scientifico e Linguistico 'Leonardo' guida la speciale classifica dei licei in città.

Fondata nel 1957, questa istituzione è stata il primo liceo scientifico di Agrigento ed è stata recentemente riconosciuta come liceo innovativo dal ministero dell'Istruzione. In occasione del settantasettesimo anniversario, il liceo si proietta al futuro introducendo un nuovo percorso di studi in scienza dei dati e intelligenza artificiale, incardinato nelle scienze applicate, che si aggiunge all'ampia offerta formativa già presente, come l'opzione scienze applicate.

Questo percorso affascina molti giovani e sarà supportato dai moderni laboratori dell'istituto e da un corpo docente altamente specializzato, permettendo lo sviluppo di competenze in settori come robotica, incardinata nelle scienze applicate, e realtà virtuale aumentata. La ricerca e l'innovazione scientifica si uniscono alla solida tradizione culturale del liceo, che prepara gli studenti per l'università. Il liceo “Leonardo”, guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, guarda anche al futuro in campo linguistico, offrendo corsi di cinese, considerata dagli esperti la lingua destinata a diventare la più parlata al mondo nel breve termine.

Il liceo 'Leonardo' offre corsi di inglese, francese e tedesco nel percorso linguistico ed è anche una Cambridge International School, ponendo un'enfasi particolare sulle competenze in inglese certificate da Cambridge anche in riferimento a discipline quali matematica, storia e biologia. È stato il primo Liceo in città ad attivare la curvatura biomedica che prepara gli studenti del "Leonardo" ad affrontare meglio l'ingresso nelle facoltà scientifiche dopo il diploma. Sono infatti numerosi gli studenti che si collocano in testa alle classifiche.

Altro percorso di studio molto apprezzato del liceo "Leonardo" è quello sportivo. Il liceo sportivo è un'importante opportunità che coniuga cultura umanistica e scientifica attraverso lo sport come valore educativo. Rappresenta una rivoluzione culturale nel sistema educativo, integrando insegnamenti specifici sulle scienze motorie e sportive nel percorso del liceo scienti?co. Questa sezione mira a sviluppare competenze interdisciplinari, unendo conoscenze scientifiche e pratiche sportive, garantendo la padronanza di linguaggi e metodologie.

Nell'ambito di un'educazione completa, l'istituto si impegna anche in iniziative per l'inclusione e la parità di genere. Oltre ai programmi di studio, l'associazione studentesca 'Virago' sensibilizza studentesse e studenti sulle tematiche di genere, promuovendo il rispetto reciproco dei diritti, come sancito anche dalla Costituzione italiana.

Il periodo tra dicembre e gennaio è cruciale per la scelta e l'iscrizione alle scuole secondarie. Coloro che desiderano approfondire le conoscenze sull'offerta formativa del liceo “Leonardo” possono consultare il sito internet www.liceoscientificoleonardo.it o seguire le pagine dell'istituto sui principali social network.