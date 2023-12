"Open day", il liceo Scientifico Leonardo apre le porte ai futuri allievi

Corridoi, laboratori e aule si sono trasformate in preziose vetrine per far conoscere l'offerta formativa

Dal 9 al 30 gennaio prossimo si aprono le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e per i futuri studenti delle scuole secondarie di secondo grado sarà tempo di scegliere il percorso formativo per il futuro. Per consentire ai ragazzi e alle loro famiglie di conoscere al meglio gli istituti scolastici, è ormai consolidata la tradizione degli open day: le giornate in cui vengono aperte le porte delle scuole ai futuri studenti che vengono accompagnati, dagli allievi dello stesso istituto, in un itinerario volto alla conoscenza diretta dell'offerta formativa.

Corridoi, laboratori e aule si animano trasformandosi in vetrine per il futuro dei giovani studenti. La redazione di AgrigentoNotizie si è recata al liceo Scientifico Leonardo del viale della Vittoria di Agrigento dove, ad accoglierci, c'era la dirigente scolastico Patrizia Pilato impegnata, anche lei, nell'incontrare le tante famiglie che hanno partecipato al primo open day dell'istituto. Open day che si replicherà anche il prossimo 20 gennaio. “Noi – dice, ad AgrigentoNotizie, il dirigente scolastico Pilato - vogliamo pensare al futuro dei ragazzi affinché possano trovare realizzazione per le loro attitudini e i loro talenti e che, soprattutto, possano trovare spazio in un mondo lavorativo che sicuramente sarà diverso da quello odierno e che quindi dovrà farli trovare pronti”.