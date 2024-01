Liceo Leonardo, è tempo d’iscrizioni e di “open day”: l’istituto si presenta per la seconda volta a famiglie e studenti

Un istituto che offre un ventaglio sempre più ampio di possibilità per il percorso di studi che conduce direttamente all’Università: il liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento presenta la sua offerta formativa in un mese molto importante. Dal 9 al 30 gennaio si aprono infatti le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e nel frattempo, per fornire indicazioni preziose a famiglie e studenti, l’istituto ha organizzato un “open day” in programma sabato 20 gennaio alle 15.30.

Molteplici gli indirizzi offerti: dal linguistico allo sportivo, dalla biomedica e robotica alla matematica fino ad arrivare all’intelligenza artificiale. Si tratta di un’iniziativa ormai ben consolidata, che offre un itinerario volto alla conoscenza diretta dell'offerta formativa.