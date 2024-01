La fisica Gabriella Greison agli studenti del Leonardo: “Vi parlo di grandi donne che hanno fatto la storia nelle scienze”

Le storie delle sei donne che nel secolo scorso hanno rivoluzionato il mondo delle scienze è il soggetto del monologo che la nota divulgatrice scientifica, Gabriella Greison, ha recitato dal palco del teatro Pirandello di Agrigento per gli studenti del liceo scientifico Leonardo.

Il testo teatrale “Sei donne che hanno cambiato il mondo” è tratto dell'omonimo libro scritto dalla fisica e scrittrice lombarda. Da Marie Curie a Mileva Maric, le eroine raccontate dall'autrice, hanno in comune il merito di essersi imposte, in un arco di tempo abbastanza breve, in un ambito, quello della fisica e delle scienze, che fino ad allora, erano materie riservate quasi esclusivamente agli scienziati uomini.

Open Day, Il liceo Leonardo si mostra ai futuri studenti: le iscrizioni scadono il 10 febbraio