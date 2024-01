“Back to Leonardo”, il dirigente dell’Agenzia spaziale europea Tommaso Parrinello incontra gli studenti del suo liceo

Sabato 27 gennaio alle 10,30, al liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento, ci sarà un ospite d’eccezione nonché ex alunno dell’istituto. Si tratta del dirigente dell’Agenzia spaziale europea Tommaso Parrinello che incontrerà gli studenti. Si tratta dell’ultima tappa del suo tour in provincia di Agrigento, ma sarà quella per lui più emozionante perché tornerà nel liceo che in gioventù frequentò diplomandosi con brillanti risultati.

Il tema dell’incontro sarà “Tommaso Parrinello back to Leonardo - Ieri studente, oggi alumnus. L’iniziativa è promossa dal professore Tommaso Gibiliaro e dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato.