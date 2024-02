Scuola e letteratura, gli studenti del liceo classico Empedocle incontreranno la scrittrice Dacia Maraini

Gli studenti del liceo classico Empedocle, diretto da Marika Helga Gatto, si apprestano ad incontrare una delle più importanti scrittrici viventi italiane: Dacia Maraini. Per lo sarà davvero una giornata particolare quella di sabato 3 febbraio. La conversazione con l’autrice si svolgerà il 3 febbraio nella sala conferenze dell’hotel della Valle di Agrigento.

Dacia Maraini parlerà con i ragazzi del suo libro “Vita mia. Giappone, 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia”. Un romanzo intimo, frutto di anni di lavoro e dedizione, in cui racconta le terrificanti esperienze vissute insieme alla sua famiglia durante la prigionia nel campo di concentramento giapponese dall'anno 1943 al 1945. I suoi genitori non avevano giurato fedeltà alla Repubblica di Salò e sono stati quindi accusati di tradimento. Attraverso una narrazione intensa e toccante, il libro “Vita mia” diventa un omaggio a coloro che con coraggio hanno lottato per la libertà e un richiamo a non dimenticare gli orrori del passato.

Previsti intermezzi musicali dell’orchestra d’archi del liceo Empedocle.