Torna il corso di formazione per i docenti promosso dal Parco: ecco le "Cronache dal gineceo"

Prenderà il via mercoledì, 10 aprile, al palacongressi del Villaggio Mosè, il corso di formazione per docenti organizzato dal Parco archeologico della Valle dei Templi e intitolato quest'anno "Cronache dal gineceo. Storie di donne indimenticabili". Si tratta di sette incontri nel corso dei quali verranno studiate e messe in risalto le figure femminili dell'antichità.

Le attività teoriche saranno poi arricchite da due visite al museo "Griffo" di Agrigento e di palazzo Panitteri di Sambuca. In cattedra si avvicenderanno docenti, ricercatori, studiosi ed esperti.

"Abbiamo scelto il luogo simbolico del gineceo - afferma il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta - per raccontare le dee e le donne dell'antichità, dalla vita quotidiana delle madri ai grandi amori delle eroine del mito. Parleremo anche delle fanciulle recluse negli istituti di Girgenti e visiteremo due Musei del nostro Parco, ad Agrigento e a Sambuca di Sicilia, per dare un volto a queste figure indimenticabili".

La partecipazione al corso è gratuita. Gli incontri potranno essere seguiti pure a distanza, poiché verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.