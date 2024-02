Villa del Sole, arriva in consiglio comunale il punto sul ritiro della variante urbanistica

Arriverà in Consiglio comunale il prossimo 7 febbraio la proposta di ritiro in autotutela della delibera di variante urbanistica del progetto della realizzazione della nuova Villa del Sole proposta dai consiglieri comunali Lillo Firetto e Margherita Bruccoleri, e sul punto si annuncia già battaglia.

La proposta era stata depositata nei giorni scorsi partendo da un assunto: la deliberazione di aula "Sollano" va ritirata in autotutela perché i consiglieri non erano stati messi pienamente a conoscenza delle circostanze. In particolare, venne riferito che l'ente aveva "acquisito i relativi pareri, qual è quello della Forestale che ha comunicato che non vi è nessun vincolo, il parere della Soprintendenza, il parere igienico sanitario da parte dell'Aspe e il parere da parte della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali e dei Vigili del Fuoco, anche dei Vigili del Fuoco, sulla progettazione definitiva”.

In realtà, come rilevato dopo grazie all'attività di accesso agli atti di Codacons, si scoprì che alla data di inizio dei lavori (il 26 novembre scorso) non vi era ancora nessuna traccia di una progettazione definitiva ed esecuitiva né, quindi, dei dovuti pareri della Soprintendenza, che anzi in più occasioni ha intimato al Comune di non procedere a realizzare alcun nuovo lavoro senza che l'ente regionale si fosse pronunciato.

Adesso il punto in Consiglio comunale, che potrebbe avere serissime ricadute sul progetto: se il Consiglio comunale ritirasse la determina infatti bisognerebbe fermare tutto (anche se in realtà i lavori sono già fermi in attesa proprio del progetto esecutivo) e attendere un nuovo passaggio in aula.

Nessuna traccia all'orizzonte, tra l'altro, dell'annunciatissima conferenza stampa del sindaco per spiegare le vicende che tante polemiche hanno sollevato: si attende, probabilmente, che arrivino tutti i dovuti pareri. Quelli che, ad oggi, non c'erano ancora.